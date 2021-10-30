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Происшествия30 октября 2021 20:14

В Башкирии на ходу загорелся тягач, груженый автомобилями

У большегруза вспыхнуло колесо
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Вечером 29 октября на трассе в Буздякском районе Башкирии на ходу загорелся тягач Scania. Большегруз перевозил несколько автомобилей. Об этом «КП-Уфа» сообщили в республиканском МЧС.

По данным аварийного ведомства, у грузовика загорелось колесо автоприцепа, когда он миновал 1360 километр трассы М-5. Шофер – 57-летний житель Самарской области – остановился и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В результате инцидента никто не пострадал. Удалось ли водителю довезти ценный груз, неизвестно.