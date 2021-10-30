Пожилая уфимка поверила «лже-внуку» и потеряла миллион рублей

Мошенника разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 83-летняя пенсионерка отдала миллион рублей мошеннику, который представился ее внуком, якобы попавшим в ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД.

Днем пожилой женщине на домашний телефон поступил звонок. В трубке она услышала голос, который, как ей казалось, принадлежал ее внуку. Звонивший рассказал, что попал в автоаварию и сейчас ему нужен миллион рублей для оплаты дорогой операции пострадавшей.

Перепуганная бабушка согласилась помочь и дать деньги. Пенсионерке на там конце провода пояснили, что она без лишних вопросов должна передать «наличку» некому мужчине.

– Передав наличность, она узнала, что внук в дорожную аварию не попадал и никаких денег он не просил. Женщина немедленно обратилась в полицию, – рассказали в МВД республики.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и сейчас разыскивает злоумышленника.

В ведомстве добавили, что за последние дни в Уфе произошло еще два идентичных случая: в одном 88-летняя горожанка отдала 250 тысяч рублей, чтобы спасти «внучку», а в другом 83-летняя пенсионерка лишилась 190 тысяч рублей за «внука», с которого деньги якобы требовал сотрудник правоохранительных органов.