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Общество29 октября 2021 16:00

Синоптики рассказали о характере погоды в Башкирии в ноябре

Температура воздуха в регионе ожидается выше нормы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Месячное количество осадков в северной половине региона прогнозируется меньше нормы, а в южной – около нее.

Месячное количество осадков в северной половине региона прогнозируется меньше нормы, а в южной – около нее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета рассказали о характере погоды в Башкирии в грядущем ноябре.

По данным специалистов, для республики норма средней температуры в последний месяц осени составляет -5,1°, однако в этом году она будет выше на 1-2 градуса. Вместе с тем, месячное количество осадков в северной половине региона прогнозируется меньше нормы, а в южной – около нее.

Завтра, 30 октября, в Башкирии будет прохладно. Ночью на фоне небольшого снега температура упадет до -1,-6° (при прояснениях подморозит до -11°). Днем воздух прогреется до +3,+8°. Утром на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный.