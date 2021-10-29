Синоптики рассказали о характере погоды в Башкирии в ноябре

Месячное количество осадков в северной половине региона прогнозируется меньше нормы, а в южной – около нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета рассказали о характере погоды в Башкирии в грядущем ноябре.

По данным специалистов, для республики норма средней температуры в последний месяц осени составляет -5,1°, однако в этом году она будет выше на 1-2 градуса. Вместе с тем, месячное количество осадков в северной половине региона прогнозируется меньше нормы, а в южной – около нее.

Завтра, 30 октября, в Башкирии будет прохладно. Ночью на фоне небольшого снега температура упадет до -1,-6° (при прояснениях подморозит до -11°). Днем воздух прогреется до +3,+8°. Утром на отдельных участках дорог возникнет гололедица. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный.