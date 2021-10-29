В вареной колбасе башкирского производства был обнаружен антибиотик

Колбасу проверил отдел микробиологических и молекулярных исследований Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В вареной колбасе башкирского производителя был обнаружен антибиотик. Заведующую лабораторией предприятия оштрафовали на 21 тысячу рублей. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

– В рамках выполнения государственного задания в ООО «БашУралХолод» были отобраны пробы в мясной продукции: колбаса вареная «Семейная» производства ИП Павлов А.С. МК «САВА», – передало надзорное ведомство. – По результатам экспертиз, проведенных специалистами отдела микробиологических и молекулярных исследований […] был обнаружен антибиотик левомицетин (Хлорамфеникол).

По нормативам наличие антибиотиков в пищевой продукции не допускается. Колбасу признали не соответствующей техническому регламенту. Против заведующей производственной лабораторией ИП Павлов А.С. был составлен административный протокол «о нарушении требований технических регламентов». Специалистку оштрафовали на 21 тысячу рублей.