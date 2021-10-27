В Башкирии спрогнозировали бюджет на 2022 год с дефицитом в 15 млрд рублей

Доходы республиканской казны спрогнозированы в размере 228,8 рублей, а расходы – 243,3 млрд рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Министерство финансов Башкирии подготовило проект закона о бюджете на 2022 год с дефицитом в 15 млрд рублей. Доходы республиканской казны спрогнозированы в размере 228,8 рублей, а расходы – 243,3 млрд рублей. Материалы о бюджете переданы в региональный парламент для дальнейшего рассмотрения.

– Независимо от окончательных параметров бюджет будет социально ориентированным. Распределение бюджетных доходов будет нацелено на максимальное исполнение государством своих обязательств перед гражданами, – рассказал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

По его словам, приоритетами бюджетной политики останутся «повышение уровня и качества жизни людей, развитие системы здравоохранения, образования, поддержка социально незащищенных групп населения». Две трети расходов бюджета Башкирии будут иметь социальную направленность.

В тексте законопроекта о бюджете также указан прогноз на 2023 и 2024 годы. Согласно ему, в 2023 году доходы и расходы башкирской казны составят 226,5 млрд рублей, а в 2024 – 238 млрд рублей (дефицит за эти два года указан нулевым).