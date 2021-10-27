В уфимском столетнем бараке, где живет семья с маленьким ребенком, из-за дождя обвалился потолок

Фото: Дмитрий С.

В практически безвыходной ситуации оказалась семья 30-летнего уфимца Дмитрия С. Мужчина вместе с супругой и двухлетней дочерью проживают в столетнем двухэтажном бараке на улице Ахметова в Затоне. Но в минувшие выходные в старом разваливающемся на глазах доме из-за дождя рухнул потолок. По счастливой случайности, в тот момент никого не было дома, иначе все могло закончиться гораздо печальнее.

- Мне позвонили соседи, которые живут снизу, начали ругаться, что мы их затопили. Конечно, бросились домой – а там все в воде. Шел сильный дождь, вода промыла потолок. Телевизор, микроволновка – все теперь только на свалку, - рассказывает в беседе с «КП-Уфа» Дмитрий.

Фото: Дмитрий С.

Сейчас уфимец вместе с женой вынужден жить у знакомых, ведь с маленьким ребенком возвращаться в барачную квартиру попросту небезопасно. Кстати, в квартире также прописаны еще одна дочь Дмитрия от первого брака, его родная сестра – инвалид первой группы, и его мать.

- Нам предлагают переехать во временное жилье. Но там совершенно нет никаких условий. Наш барак уже очень давно признан аварийным, но сносить его будут только в 2024 году. Что нам делать, где жить – мы просто без понятия, - возмущен уфимец.

Большой материал о том, как вообще люди выживают в полуразрушенном бараке, читайте скоро на сайте «КП-Уфа».