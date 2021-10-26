Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2021 18:54

Моргенштерн извинился за свои резкие высказывания по поводу празднования Дня Победы

Артист подчеркнул, что ни коим образом не умалял значимость этого великого праздника
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Уфимский рэпер Моргенштерн извинился перед своими подписчиками и всеми жителями России за резкую критику в адрес Дня Победы. Он заявил, что «ни в коем случае не умалял важность и значимость события», но его слова якобы вырвали из контекста. Артист подчеркивает, что напротив желает своей стране только процветания и новых достижений и считает, что ветеранам необходимо выделить дополнительные деньги.

- Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более не хотел кого-то задеть или обидеть, - написал Алишер Моргенштерн в своем «Инстаграме».

Напомним, скандальное высказывание артиста прозвучало в интервью с Ксенией Собчак, которое недавно вышло на ее канале. Моргенштерн заявил, что считает празднование Дня Победы «бессмысленным».

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Наверное, гордиться просто больше нечем, – заявил Моргенштерн, после чего на него обрушился шквал критики даже от преданных поклонников.