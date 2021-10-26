Моргенштерн извинился за свои резкие высказывания по поводу празднования Дня Победы

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Уфимский рэпер Моргенштерн извинился перед своими подписчиками и всеми жителями России за резкую критику в адрес Дня Победы. Он заявил, что «ни в коем случае не умалял важность и значимость события», но его слова якобы вырвали из контекста. Артист подчеркивает, что напротив желает своей стране только процветания и новых достижений и считает, что ветеранам необходимо выделить дополнительные деньги.

- Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более не хотел кого-то задеть или обидеть, - написал Алишер Моргенштерн в своем «Инстаграме».

Напомним, скандальное высказывание артиста прозвучало в интервью с Ксенией Собчак, которое недавно вышло на ее канале. Моргенштерн заявил, что считает празднование Дня Победы «бессмысленным».

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Наверное, гордиться просто больше нечем, – заявил Моргенштерн, после чего на него обрушился шквал критики даже от преданных поклонников.