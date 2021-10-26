Улица Невского в Уфе будет перекрываться два дня во время ремонта дороги

фото: мэрия Уфы

В Уфе сегодня и завтра, 26 и 27 октября, будет перекрываться участок улицы Александра Невского. Речь идет об отрезке между пересечениями с Интернациональной и Первомайской. Ограничение на проезд транспорта будет вводиться во время ремонта дорожного полотна – с 10:00 до 18:00.

– Движение будет перекрыто на половине проезжей части: 26 октября – по четной стороне, 27 октября – по нечетной, – пояснили в городской администрации.

Мэрия извинилась перед горожанами за временные неудобства и посоветовала заранее выбираться объездные маршруты.