В нерабочие дни у сотрудников сохраняется заработная плата

Гострудинспекция Башкирии объяснила, как будут оплачиваться нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, объявленные на фоне пандемии коронавируса президентом России Владимиром Путиным.

В надзорном ведомстве рассказали, что в период нерабочих дней за работниками сохраняется зарплата – так прописано в указе президента.

– Сотрудникам следует выплатить заработную плату в привычном размере. Оплата труда работников, которые в этот период будут заняты […], производится в обычном, а не повышенном размере (но никто не запрещает работодателям самим поощрить сотрудников, которые будут трудиться), – пояснили в Гострудинспекции.

В ведомстве отметили, что на нерабочую неделю выпадает еще и праздничный день 4 ноября (День народного единства) – при выходе на работу он оплачивается «не менее чем в двойном размере». Нерабочим днем также является 5 ноября – правительство России перенесло на эту дату выходной с субботы 2 января. Привлечение к работе сотрудников в этот день также оплачивается не менее чем в двойном размере. В то же время для тех, кто трудится по графику, имеет значение только праздничное 4 ноября – если смена выпадает на этот день, оплата двойная.