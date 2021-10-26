COVID-19 в Башкирии на 26 октября: 669 заразились, 35 скончались

С начала пандемии в республике зарегистрировано 88,8 тысячи случаев инфицирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 669 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 88,8 тысячи случаев инфицирования. Статистику на 26 октября обнародовал региональный оперштаб.

Жертвами COVID-19 за прошедшие 24 часа стали еще 35 человек. Всего от инфекции в Башкирии скончались 2 446 граждан.

Переболели коронавирусом более 72 тысячи жителей республики, 637 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины против инфекции в регионе привились 1,58 млн человек, вторым – 1,3 млн.