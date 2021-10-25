Под Уфой неожиданно выпал град

Под Уфой выпал град

В селе Булгаково под Уфой выпал град.

Фотографиями странного для конца октября погодного явления с «КП-Уфа» поделились местные жители. По словам сельчан, град начался неожиданно, и так же внезапно закончился. Буквально за пару минут осадков все вокруг оказалось в небольших кусочках льда. Осенью град для Башкирии явление довольно редкое. Замерзшие осадки чаще беспокоят жителей республики летом.

К слову, конец октября в Башкирии обещает быть относительно прохладной и пасмурной. Синоптики предупреждают об осадках и ночных заморозках до -7 градусов.