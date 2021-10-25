Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 13:40

Дожди, снегопады, гололед и сильное похолодание ожидаются в Башкирии завтра

Региональное МЧС поделилось прогнозом погоды на завтра
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 26 октября, в Башкирии ожидаются дожди, снегопады и зимние холода. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.

В республике завтра синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, переходящий в снег. Днем по северо-западу Башкирии пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории региона существенных осадков не предвидится.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Ночью в Башкирии будет очень холодно: температура воздуха составит -2, -7°. Днем будет несколько теплее 0,+5°.

Ночью и утром на республиканских шоссе будет очень опасно. На отдельных участках прогнозируют гололедицу и туман. Видимость на дороге составит 500-1000 метров.