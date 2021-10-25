В Башкирии жестоко избили мужчину прямо на глазах росгвардейцев

Фото: Соцсети

19 октября в башкирском городе Стерлитамак жестоко избили мужчину на глазах сотрудников Росгвардии. Потасовка была запечатлена на видео, которое на днях появилось в социальных сетях.

На видео можно увидеть, как несколько мужчин ожесточенно избивают человека. Что характерно, за потасовкой наблюдали сотрудники Росгвардии, которые не особо вмешивались в драку.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Башкирии прокомментировала ситуацию. По словам специалистов ведомства, сотрудники наряда вневедомственной охраны прибыли на срабатывание кнопки тревожной сигнализации в развлекательном заведении. Они задержали зачинщиков драки и доставили их в отдел полиции.

– По результатам служебной проверки действиям сотрудников будет дана правовая оценка. В случае установления их вины сотрудников привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – сообщила пресс-служба ведомства.