42-летний житель Башкирии сгорел в бревенчатом доме

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 25 октября, в башкирском городе Ишимбай произошел жуткий пожар, в котором погиб мужчина. Подробности трагедии рассказали сотрудники регионального МЧС.

Как сообщили специалисты ведомства, пожар возник в комнате одноэтажного бревенчатого жилого дома. В строении сотрудниками МЧС было найдено тело погибшего 42-летнего мужчины.

В помещении, где был обнаружен погибший, было найдено множество сигаретных окурков. Предполагается, что причиной пожара могла послужить неосторожности при курении.

В настоящее время специалистами МЧС устанавливаются все обстоятельства случившегося ЧП.

Напомним, 23 октября в Миякинском районе Башкирии произошел смертельный пожар в Анясево. По данным ведомства, в результате произошедшего в огне погиб 43-летний мужчина.