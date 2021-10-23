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Происшествия23 октября 2021 10:48

В Башкирии в сгоревшем гараже нашли тело мужчины

ЧП произошло в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Тело 52-летнего жителя Башкирии нашли в сгоревшем гараже в Стерлитамаке.

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что сигнал о пожаре в Стерлитамаке поступил на пульт диспетчера вечером 22 октября. Огнем оказался охвачен кирпичный гараж по улице Трубной.

К сожалению, не обошлось без жертв. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили среди сгоревших вещей тело 52-летнего местного жителя.

Сейчас экспертам аварийного ведомства предстоит выяснить, из-за могло возникнуть возгорание. Судя по фотографиям с места происшествия, внутри гаража на в момент пожара не было автомобиля.