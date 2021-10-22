В Уфе агрессивная женщина напала на журналистов и облила их неизвестной жидкостью

Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»

Сегодня в Уфе на съемочную группу телеканала ГТРК «Башкортостан» напала агрессивная женщина. Журналисты приехали на улицу Лодыгина, где накануне та же самая женщина избила маленькую девочку, кормившую у одного из домов бездомных кошек.

Корреспондент и оператор телеканала прибыли в тот самый двор, чтобы сделать сюжет о вопиющем случае избиения ребенка. В какой-то момент на них напала агрессивная женщина.

По словам журналистов, они пытались взять у нее комментарий по прошлой истории, а в итоге, сами угодили в точно такую же. После внезапной вспышки агрессии местная жительница напала на корреспондента и на оператора, повредив дорогостоящую видеокамеру. Затем агрессивная женщина облила съемочную группу неизвестной жидкость.ю и скрылась.

Теперь в этом деле разбирается Следком по Башкирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи проводят доследственную проверку « по факту воспрепятствования журналистской деятельности».

- В настоящее время следователям предстоит опросить журналистов, самой женщины, а также очевидцев происшествия, оценить тяжесть причиненного ущерба, провести иные следственные действия, направленные на установление всех причин и условий, способствовавших происшествию, - пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Как отметили в ведомстве, ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики.