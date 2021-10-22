Ожидается сильный ветер: МЧС по Башкирии продлило штормовое предупреждение еще на сутки

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки характер погоды в Башкирии не изменится: синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС продлевает штормовое предупреждение, объявленное накануне.

По данным Башгидрометцентра с вечера пятницы, 22 октября и до вечера субботы, 23 октября, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В ночь на субботу температура воздуха составит +4,+9°С, днем потеплеет +8, +13°С.

По прогнозам синоптиков на отдельных участках дорог по республике ночью и ранним утром ожидается туман – видимость упадет до 500-1000 метров.