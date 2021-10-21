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Политика21 октября 2021 18:41

Депутат Курултая Башкирии Тагир Гизатуллин сдал мандат через три дня после его получения

Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: vk.com/tagirgizatull

Фото: vk.com/tagirgizatull

На очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутат от «Единой России» Тагир Гизатуллин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Все бы ничего, но членом башкирского парламента он стал ровно три дня назад – утром 19 октября заветную «корочку» депутата ему вручил спикер Курултая Константин Толкачев.

На сегодняшнем заседании председатель республиканского парламента поблагодарил Тагира Гизатуллина за «совместную работу».

- Тагир Рафаэлович долгие годы возглавлял Молодежную общественную палату при Государственном Собрании, затем был депутатом парламента республики. Хотел бы поблагодарить его за совместную работу и пожелать успехов в дальнейшей деятельности, - подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, недавно в состав Госсобрания-Курултая Башкирии вошли четверо новых депутатов: представители «Единой России» Валентин Павлов, Тагир Гизатуллин и Елена Арямнова и член КПРФ Герман Трунов.