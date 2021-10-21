Санатории поддержали решение властей Башкирии о заселении постояльцев только со справкой о вакцинации

Без справки о прививке поправить здоровье в профилактории не выйдет Фото: Ольга МАРТЫНОВА

На днях Радий Хабиров внес очередные изменения в Указ о повышенной готовности. Согласно новым правилам, начиная с 1 декабря заселиться в санатории, профилактории и другие курортно-оздоровительные организации можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе.

Как оказалось, большинство санаториев восприняли эту новость с большим энтузиазмом. В беседе с ИА «Башинформ» и.о. директора санатория «Радуга» Лейсан Каримова сообщила, что сейчас в санатории, в основном, лечатся именно привитые или уже переболевшие ковидом.

- Принимаем только по сертификату о проведенной вакцинации против коронавируса, - подчеркнула Каримова.

Заведующий курортной поликлиникой санатория «Зеленая Роща» также пояснил, что всем отдыхающим в санатории заранее напоминается о необходимости вакцинироваться перед заселением, а также подготовить справку об эпидокружении.

Заведующий курортной поликлиникой санатория "Зеленая роща" Наиль Сафиуллин сообщил, что служба бронирования и размещения оповещает желающих поправить здоровье о необходимости предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе давностью не более шести месяцев. Также предъявляется справка об эпидокружении.

- Всем, кому разрешена прививка - нужно сделать это, чтобы защитить свое здоровье! - уверен Наиль Сафиуллин.