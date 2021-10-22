Уфимская типография заказывает печать 6 тысяч Коранов

Уфимская типография «Китап» ищет подрядчика для печати 6 тысяч Коранов.

Необычная закупка появилась на специализированном сайте в середине ноября. Крупная уфимская типография намерена выпустить 6 тысяч экземпляров Корана – священной книги для всех мусульман.

В среднем, производство одного Корана в 1220 страниц оценили в 441 рубль. Таким образом за 6 тысяч экземпляров книги в типографии готовы заплатить порядка 2,6 миллионов рублей.

Поставка Коранов будет происходить в два этапа. Первая тысяча экземпляров должна быть отпечатана и доставлена до 23 декабря 2021 года. Остальные пять тысяч планируют произвести до начала майских праздников 2022 года.