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Общество21 октября 2021 13:14

В Башкирии соцработники начали навещать пенсионеров, которых отправили на самоизоляцию

У пожилых людей интересуются здоровьем, а также нужна ли им какая-либо помощь
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Пенсионерам рекомендуют без лишней необходимости не выходить из дома

Пенсионерам рекомендуют без лишней необходимости не выходить из дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии, начиная с 21 октября, пенсионеров будут навещать социальные работники. Об этом сообщили в Оперштабе республики по нераспространению коронавирусной инфекции. У пожилых людей будут интересоваться состоянием их здоровья, а также уточнять – не нужна ли им какая-то дополнительная поддержка.

Напомним, по решению Радия Хабирова с 13 октября в Башкирии введена обязательная самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Отмечается, что эти ограничения касаются только непривитых граждан.