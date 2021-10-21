В Башкирии соцработники начали навещать пенсионеров, которых отправили на самоизоляцию

Пенсионерам рекомендуют без лишней необходимости не выходить из дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии, начиная с 21 октября, пенсионеров будут навещать социальные работники. Об этом сообщили в Оперштабе республики по нераспространению коронавирусной инфекции. У пожилых людей будут интересоваться состоянием их здоровья, а также уточнять – не нужна ли им какая-то дополнительная поддержка.

Напомним, по решению Радия Хабирова с 13 октября в Башкирии введена обязательная самоизоляция для пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Отмечается, что эти ограничения касаются только непривитых граждан.