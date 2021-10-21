ФАС уличила структуру мэрии Уфы в нарушениях конкуренции при заключении контрактов на 2,6 млрд рублей

Фото: Рустем Ахунов

На днях ФАС по Башкирии обнаружила нарушения закона о конкуренции в работе подконтрольной мэрии Уфы структуры - МУП «Служба заказчика и технического надзора». Организация, полностью принадлежащая городу, в 2019-2020 годах заключила 12 контрактов у единственного поставщика ООО «Специализированный застройщик «Гарантстройинвест». Общая сумма заработка компании по этим договорам составляет 2,6 млрд рублей.

По данным Федеральной антимонопольной службы «Гарантстройинвест» выполняла контракты на подключение к электросетям, юридическое сопровождение и расселение жителей аварийного жилья, разработка проектов планировки и межевания и даже строительные работы. Также фирма искала подрядчиков при ремонтах крыши для строящегося дома.

Как оказалось, 10% этой организации принадлежит МУП «Служба заказчика и технического надзора». Таким образом, в ФАС пришли к выводу, что заключение всех договоров с «Гарантстройинвест» как с единственным поставщиком было неправомерным. Теперь мэрия должна объяснить, почему при заключении договоров на 2,6 млрд рублей была ограничена конкуренция, поскольку торги не проводились.