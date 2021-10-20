31-летний житель Башкирии обокрал маму своего друга на его похоронах

Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Вопиющий случай произошел накануне в Баймакском районе Башкирии – здесь 31-летний мужчина обокрал мать своего друга во время похорон.

Подробности рассказали в МВД – из дома 68-летней пенсионерки в день похорон сына пропали 15 тысяч рублей. Выяснилось, что их украл друг умершего, который пришел проститься. Однако, когда все поехали на кладбище, он предпочел остаться дома под предлогом уборки. Когда все ушли, он достал кошелек, вытащил деньги и скрылся.

Убитая горем женщина не стала сразу писать заявление о краже, но позже все-таки обратилась в полицию. Подозреваемый был ранее судим по аналогичному случаю.

Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.