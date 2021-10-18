В Минздраве Башкирии объяснили, зачем носить защитные маски вакцинированным

Эксперты отмечают, что привитые заболевают в легкой форме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве республики рассказали, почему привитые от коронавируса граждане тоже должны носить защитные маски. Выяснилось, что главной задачей прививки от ковида является «натренировать» иммунитет, чтобы при встрече с вирусом организм знал, как с ним бороться.

После первой прививки человек наиболее уязвим к вирусу, поэтому стоит себя беречь и носить маску. Полноценная защита формируется спустя 42 дня после первой прививки. Но и по окончанию этого срока лучше перестраховаться, ведь риск заболеть все равно остается. Эксперты отмечают, что привитые заболевают в легкой форме.

- Вторая причина — вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей. Третья причина — административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации — это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны. За отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф, - отметили в ведомстве.