Около 50 миллионов рублей выделено на строительство детсадов в Башкирии

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В Башкирии на строительство частных детсадов в 2021 году было выделено около 50 миллионов рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики рассказал первый заместитель министра образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин.

– Мы грантово поддерживаем частные детские сады. Мы запросили с федерального бюджета соответствующие средства. Так, в 2020 году мы получили более 24 миллионов рублей и создали на эти деньги 200 мест в частных детских садах. В этом году мы запросили средств еще побольше: планируем создать 400 новых мест и получили на эти цели более 49 миллионов рублей, –

На следующий год чиновники также отправили заявку в Министерство просвещения России. Планируется создание частных детских садов на 400 мест в 2022 году, и 200 мест – в 2023.