В Башкирии разыскивают подозреваемого в совращении малолетней девочки

Фото: Рустем Ахунов

Сотрудники Следкома по Башкирии и полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, случай произошел еще в минувший четверг, 14 октября, на территории Чишминского района республики. Предполагаемый извращенец надругался над девочкой в своем автомобиле. Остальных подробностей правоохранительные органы не раскрывают, включая возраст пострадавшей.

На данный момент следователи и криминалисты совместно с полицией разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.