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Происшествия18 октября 2021 15:24

В Башкирии разыскивают подозреваемого в совращении малолетней девочки

В Башкирии разыскивают подозреваемого в совращении малолетней девочки
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Сотрудники Следкома по Башкирии и полицейские разыскивают подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, случай произошел еще в минувший четверг, 14 октября, на территории Чишминского района республики. Предполагаемый извращенец надругался над девочкой в своем автомобиле. Остальных подробностей правоохранительные органы не раскрывают, включая возраст пострадавшей.

На данный момент следователи и криминалисты совместно с полицией разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.