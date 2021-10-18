Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 14:54

Житель Башкирии прострелил гвоздем из пистолета соседа, разбившего ему окно

Впрочем, отделался мужчина легко, получив три года лишения свободы условно
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
пострадавший великодушно простил обидчика

пострадавший великодушно простил обидчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больницей и уголовным делом завершились соседские разборки в Кумертау. Началось все с того, что местный житель, изрядно напившись, случайно разбил окно своему соседу. Возмущенный сосед решил не тратить время на пустые увещевания, а взял свой пистолет (незаряженный и охоложенный) и выстрелил в обидчика. Поняв, что никакого вреда дебошир не получил и успокаиваться не собирается, мужчина сходил домой, вставил в дуло пистолета строительный гвоздь и снова выстрелил в грудь соседу. На этот раз последствия оказались куда серьезнее: у пострадавшего мужчина оказались пробитыми грудная клетка и брюшина с множественными осложнениями. Несколько недель врачи боролись за жизнь мужчины и спасли его.

В отношении мстительного соседа следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Впрочем, тот сразу же полностью признал свою вину, выплатил на лечение пострадавшему 20 тысяч рублей, за что и был великодушно прощен.

- В итоге, учтя все смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и раскаяние, наличие двух малолетних детей и просьба пострадавшего не назначать строгое наказание, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, - пояснили в Кумертауском межрайонном суде.