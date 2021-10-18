В Башкирии на две ночи перекроют железнодорожный переезд

Фото: Минтранс Башкирии

На ближайшие две ночи в поселке Чишмы будет перекрыто движение на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии. Виной всему ремонт железнодорожных путей на этом участке.

По данным Минтранса Башкирии, движение на железнодорожном переезде в Чишмах будет закрыто с 23:00 18 октября до 6 часов утра 19 октября. В дневное время суток движение будет восстановлено, а затем переезд вновь перекроют. На этот раз с 23:00 19 октября и до 6 утра 20 октября 2021 года.

Власти Башкирии предлагают автомобилистам заранее планировать свой маршрут. В качестве альтернативного варианта объезда предлагается проехать по участку трассы М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. Подробнее этот путь представлен на карте.