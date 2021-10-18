В уфимской реке зафиксировано загрязнение неизвестным веществом

Фото: МЧС по Башкирии

В уфимской реке Шугуровка обнаружено загрязнение неизвестным веществом. На месте работала оперативная группа МЧС.

Специалисты провели необходимые исследования и обнаружили на дне реки белый осадок неизвестного вещества. В результате исследования береговой линии обнаружилось место слива неустановленной жидкости общей площадь 100 квадратных метров, однако дальнейшее попадание в реку в настоящее время не происходит.

– Протяженность загрязнения реки по береговой линии до 300 метров, далее загрязнение не наблюдается. В районе поселка Тимашево вода чистая. Взяты пробы воды для проведения анализа. Пострадавших нет. Дельнейшее распространение загрязняющих веществ не допущено, – сообщило ведомства.

Как отметили сотрудники чрезвычайной службы, все необходимые меры в настоящее время принимаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.