Жителя Башкирии осудили из-за поста «Вконтакте» и запретили ставить лайки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Салавата осудили за призывы к насилию над полицейскими.

Началась история с того, что весной 2020 года полицейские патрулировали улицы города Салавата в период начала самоизоляции. Стражей порядка засняли на камеру и выложили в соцсети. В комментариях к видео местный житель начал писать про сотрудников МВД нелицеприятные вещи. Также он призвал к насилию над полицейскими остальных жителей города.

Историей заинтересовались коллеги патрульных. Оказалось, что мужчина, оставивший комментарии, «выражает лояльное отношение к криминальным субкультурам». В его сообщениях лингвисты выявили публичные призывы к экстремистской деятельности.

В пресс-службе Салаватского городского суда сообщили, что мужчину признали виновным в экстремизме и приговорили к году реального заключения. Также ему на год запретили оставлять одобрения записям в интернете.