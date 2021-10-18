«Около 200 человек эвакуировано»: случился пожар в уфимском студенческом общежитии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 18 октября, в Уфе произошел в пожар студенческом общежитии. Подробности ЧП рассказали специалисты МЧС по Башкирии.

Как сообщают сотрудники ведомства, возгорание случилось в здании общежития Башкирского государственного аграрного университета по улице Революционной. Было установлено, что пожар произошел в комнате на шестом этаже.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы люди, находившиеся в здании. Пожар потушен на площади пять квадратных метров. Около 200 человек в общей сложности эвакуировано. Пострадавших и погибших нет. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, – сообщили сотрудники чрезвычайной службы.

Как отметили специалисты МЧС, предполагаемой причиной пожара является «возгорание горючих материалов от теплового воздействия электрического обогревателя».