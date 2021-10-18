Радий Хабиров лично проконтролирует исполнение новых антиковидных ограничений

Хабиров подчеркнул, что лично проверит, как исполняются антиковидные ограничения в общественных местах

Сегодня, 18 октября, в Башкирии вступил в силу третий пакет антиковидных ограничений. Без справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе теперь не попасть в салоны красоты, концертные залы, а также в кафе и рестораны с числом посадочных мест больше 50. На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что лично проследит, как в республике исполняются эти ограничительные требования.

- Сегодня проведу оперштаб и прошу всех глав муниципалитетов доложить, как приступили к исполнению третьего пакета ограничений, которые уже дают положительные сдвиги. В субботу был поставлен рекорд по числу вакцинированны. Прошу нормы соблюдать, надо людей убеждать. Но власть на то и есть власть, поэтому надо применять все меры возможного принуждения. Все обязаны выполнять существующие требования, - подчеркнул Хабиров.