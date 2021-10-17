В Уфе посетители торгового комплекса устроили давку из-за холодильника и микроволновки

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Несмотря на то, что в Башкирии усиливают антиковидные правила, а во многие общественные места без сертификата о вакцинации уже не пускают, некоторые магазины и торговые комплексы устраивают грандиозные розыгрыши, куда стягиваются толпы посетителей.

Так на днях торговый комплекс в уфимском Затоне устроил розыгрыш бытовой техники. В надежде разжиться микроволновкой или холодильников возле входа в ТК столпилась огромная толпа. Сомнительно, что в столпотворении у каждого посетителя проверили сертификат о вакцинации, многие вообще находились даже без масок.

- Ну да, здесь точно соблюдаются все меры по нераспространению ковида. Или просто кому-то закон не писан? – возмущается автор фото, на котором запечатлено столпотворение посетителей.

Комментаторы также возмутились, что власти республики каждый день ужесточают антиковидные требования, но за их исполнением никто особо и не следит.