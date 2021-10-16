Жители многоэтажки в Уфе обнаружили в доме нелегальную сауну

Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»

На днях на телеканале «Вся Уфа» вышел сюжет о том, как жильцы дома №18 по улице Уфимское шоссе борются против хозяев нелегальной сауны и хостела. По их словам, заведение круглосуточно работает на первом этаже многоэтажки, но владельцы не платят за отопление и другие ресурсы. Предполагаемые хозяева заведения не стали общаться с корреспондентами и попросту захлопнули перед видеокамерами дверь.

- Сауна и хотел «Нур», которые занимают первый этаж и подвал нашего дома, площадью 412 квадратных метров, у них отсутствовали прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. То есть они абсолютно ни за что не платили. У всех жильцов, кто живет выше сауны и бассейна – у них плесень на стенах, - рассказала корреспондентам телеканала «Вся Уфа» местная жительница Камилла Ефимова.

По словам жильцов, комплекс работает круглосуточно, а его постояльцы постоянно дерутся во дворе дома. Естественно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас историей с нелегальным банно-развлекательным комплексом заинтересовались сотрудники прокуратуры Октябрьского района Уфы. Они проводят проверку, после которой будет принято решение.