В Уфе из-за коронавируса отменили ранее запланированный парад коммунальной техники

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня уфимская мэрия официально отменила запланированный на 17 октября парад коммунальной техники. Ранее предполагалось, что по проспекту Октября проедет колонна снегоуборочной и другой зимней техники, а движение на участке главной улицы города будет перекрыто.

В пресс-службе мэрии Уфы пояснили, что парад зимней техники отменен из-за коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции и не создавать неудобств горожанам, городская администрация решила не выводить машины на улицу. Смотры техники теперь пройдут, как и раньше, на базах городских и районных служб ЖКХ.

О сроках и местах проведения смотра снегоуборочной техники в мэрии обещали сообщить дополнительно.