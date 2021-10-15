Торговцы из Уфы нашли способ продажи непривитым покупателям

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На уфимском рынке продавцы разместили на входе свои номера для непривитых от коронавируса граждан. Многие жители позитивно отметили подобную смекалистость.

Подобное решение уфимские продавцы приняли в условиях суровых антиковидных ограничений. С помощью этой задумки работники рынка рассчитывают сократить убытки и помочь покупателям, которые привились от ковида или не имеют справку о перенесенной инфекции.

Идея состоит в том, что покупатель звонит по необходимому номеру, продавец выносит желаемы товар, а далее уже происходит расплата.

– Пляски с бубнами! Но в таких условиях иначе и никак. Молодцы, как могут борются с произволом, – реагируют на инициативу горожане в социальных сетях.