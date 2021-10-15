В Башкирии остановили закупку оборудования в новый Центр гимнастики

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В Башкирии из-за жалобы отменили закупку комплекта оборудования для нового Центра гимнастики на улице Авроры.

Началась история центра еще в 2019 году – тогда в руководстве России одобрили субсидирование спортивного комплекса в Уфе на пересечении улиц Авроры и Рабкоров. В итоге работы по строительству Центра оценили в 786 миллионов рублей.

Летом 2021 года Радий Хабиров заявил, что строительство комплекса планируют закончить до конца года. На тот момент работы над зданием были закончены на 65% - специалисты занимались внутренней отделкой и занималась монтажом электрики.

13 октября стало известно, что закупку остановили из-за жалобы предпринимателя из Пермского края. Бизнесмен посчитал, что в описании закупки на специализированном сайте были допущены нарушения. В ФАС республики должны рассмотреть жалобу предпринимателя в эту пятницу, 15 октября.

Всего на закупку оборудования для Центра гимнастики власти готовы были потратить порядка 85 миллионов рублей.