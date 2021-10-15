Количество заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 75 тысяч человек

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 75 488 человек. Оперштаб республики поделился данными по ковиду за минувшие сутки.

За минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 662 жителей Башкирии. Зарегистрировано 35 новых смертей от опасной инфекции. Общее число всех умерших от коронавируса в республике за все время пандемии – 2 053 человека.

Побороли коварную болезнь за прошедшие сутки 812 человека, всего вылечилось от COVID-19 – 65 678 жителей Башкирии.

В республике полным ходом идет прививочная кампания от ковида. Вакцинировались первым компонентом 1 395 407 (+ 20 707 за последние 24 часа) человек, вторым – 1 246 100 (+ 7 974).