«Вышла в шоковом состоянии!»: уфимская бизнес-леди проиграла блогеру иск в защиту деловой репутации

Фото: vk.com/timasofa

Известная в Уфе бизнес-леди и Plus Size модель Сания Тимасова сегодня проиграла суд против блогера Андрея Потылицына. Ленинский районный суд башкирской столицы полностью отклонил ее исковые требования в защиту чести, достоинства и деловой репутации. К тому же, судья обязал ее оплатить лингвистическую экспертизу стоимостью 36 тысяч рублей, которую делали по решению суда.

- В шоковом состоянии на подгибающихся ногах я вышла из суда после оглашения результата нашего судебного процесса о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нам отказали в удовлетворении исковых требований по всем пунктам. Абсолютно по всем! Естественно что мы будем обжаловать решение и подавать апелляцию, - поделилась Сания Тимасова в своих социальных сетях.

По словам бизнес-леди, после такого решения суда она почувствовала, что в деле защиты достоинства «просто опускаются руки».

- Теперь каждый блогер или журналист публично может тебя оклеветать и «опустить» и ему все с рук сойдет, - пишет Тимасова.

Сдаваться же уфимская бизнес-леди не намерена и планирует обжаловать решение в Верховном суде Башкирии.

По словам Сании Тимасовой, впервые блогер Андрей Потылицын стал резко высказываться в ее адрес еще в 2016 году, когда она впервые стала участвовать в политических дебатах.

- Я не реагировала, считая, что это ниже уровня моего достоинства. Но этой весной это было последней каплей. Я была приглашена в качестве лидера общественного мнения на круглый стол по проекту «город Собак», после этого он и снял передачу в которой приписал мне некий распил больших денег и назвал фриком, - рассказала Сания Тимасова в беседе с «КП-Уфа».