В Уфе в самый разгар пандемии COVID-19 пройдет еще одно международное мероприятие

Фото: Правительство Башкирии

В Уфе в разгар четвертой волны коронавирусной инфекции пройдет очный этап Международного волонтерского лагеря. Об этом сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Мероприятие пройдет с 18 по 24 октября. В нем примут участие 100 лучших волонтеров страны. Спикерами выступят специалисты в в сфере сохранения культурного наследия, эксперты в области культуры, добровольчества и социокультурного проектирования, представители медиаиндустрии.

Участниками мероприятия также станут и представители Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикии, Индии, Замбии, Уганды и Алжира. Однако они примут участие в онлайн-формате.

– В ходе офлайн-части добровольцев ждут установочные тематические сессии, образовательные модули, панельные дискуссии, работы на объектах культурного наследия под руководством ведущих экспертов, – рассказала пресс-служба регионального правительства.