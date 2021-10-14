«Схожу за вас в ТЦ»: после новых ковидных ограничений в Уфе появились странные объявления

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После введения новых антиковидных ограничений в Башкирии, некоторые предприимчивые жители Уфы не растерялись и стали предлагать услуги «привитых помощников». Дело в том, что с недавних пор для не привитых или не переболевших коронавирусом жителей республики вход в торговые центры и другие общественные места ограничен. На днях власти не только ввели новые правила посещения, но и стали строго контролировать поток посетителей во всевозможные ТЦ или кинотеатры.

Как известно, спрос рождает предложение. Так, на популярном сайте бесплатных объявлений появилось предложение посетить торговый центр за кого-то и сделать необходимые покупки. «Схожу за вас в ТЦ есть QR код» - гласит название услуги. К слову, оценил ее автор в 500 рублей. Жителям Уфы предлагают заплатить помощнику за шопинг в таких молах как «Планета», «Мир», «Семья», «Июнь», «Меркурий», «Простор» и строймаркет «Леруа Мерлен».