В Башкирии в огне погибли мужчина и женщина

С огнем боролись 28 человек и 10 единиц техники. Сейчас устанавливается причина пожара.

В Октябрьском сегодня утром, 13 октября, произошел смертельный пожар – в огне погибли 56-летний мужчина и 79-летняя женщина, предварительно, мать и сын.

Как сообщили в МЧС республики, возгорание началось около шести часов утра. Пожарные по приезде установили, что из окна 8 этажа идет сильный дым, было принято решение эвакуировать многоэтажный дом.

Из здания вывели 20 человек, в том числе четверых детей. Далее спасатели поднялись на 8 этаж, вскрыли дверь и приступили к тушению. После ликвидации огня в квартире были найдены тела.

С огнем боролись 28 человек и 10 единиц техники. Сейчас устанавливается причина пожара.