60-летнему жителю Башкирии оторвало руку на предприятии

Сотрудника увезли в больницу, врачи диагностировали у него травматический отрыв левой руки на уровне предплечья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гострудинспекция закончила расследование несчастного случая, где 60-летнему работнику «НЕФАЗа» оторвало левую руку.

ЧП произошло еще 30 июля. Мужчина должен был заменить на прессе один штамп на другой. Он убедился, что пневмоподушка находится в нижнем положении и, не отключив оборудование, вытащил через это отверстие первый толкатель. Только вот когда потянулся за вторым, пневмодушка вдруг поднялась, зажав левую руку наладчика. Несчастный закричал, на помощь прибежали коллеги и оказали ему первую помощь.

Сотрудника увезли в больницу, врачи диагностировали у него травматический отрыв левой руки на уровне предплечья. В ходе расследования стало понятно, что здесь вина не только самого работника, но и присутствует неудовлетворительная организация производства работ. Работодателя оштрафовали.