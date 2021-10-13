Четыре новых управления создали в мэрии Уфы и упразднили одного заммэра

Зато у мэра появился новый зам: создана должность вице-мэра по вопросам комплексного развития территорий.

Сегодня 13 октября в мэрии Уфы произошли изменения – упразднили одного заммэра и создали четыре новых управления.

Пресс-службы как таковой теперь не будет, ее переименовали в Управление по взаимодействию со СМИ и подчинили замглавы администрации Уфы по вопросам взаимодействия с гражданским обществом, кадровому обеспечению, молодежной политике и спорта. Упразднена и должность замглавы администрации Уфы, который курировал пресс-службу.

Зато у мэра появился новый зам: создана должность вице-мэра по вопросам комплексного развития территорий. Появилось также два новых управления – комплексного развития территорий и координации строительной деятельности.

Убрали отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений, вместо него теперь – Управление координации строительной деятельности.