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Общество13 октября 2021 14:45

Осенние каникулы в школах переносить не будут – Минобр Башкирии

В соцсетях распространялись сообщения, которые ввели многих в заблуждение
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Каникулы переносить не будут, и рассылаемая информация не соответствует действительности.

Каникулы переносить не будут, и рассылаемая информация не соответствует действительности.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в соцсетях массово рассылались сообщения о том, что в школах Башкирии из-за коронавируса перенесут каникулы. Информация вводила в заблуждение родителей.

Однако в Минобре эти данные опровергли, каникулы переносить не будут, и рассылаемая информация не соответствует действительности.

Каникулы запланированы по календарному учебному графику: с 29 октября по 5 ноября для обучающихся по четвертям. Для школ, которые работают в режиме триместров, следующие осенние каникулы с 15 по 20 ноября, добавили в ведомстве.