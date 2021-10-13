Осенние каникулы в школах переносить не будут – Минобр Башкирии

Каникулы переносить не будут, и рассылаемая информация не соответствует действительности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в соцсетях массово рассылались сообщения о том, что в школах Башкирии из-за коронавируса перенесут каникулы. Информация вводила в заблуждение родителей.

Однако в Минобре эти данные опровергли, каникулы переносить не будут, и рассылаемая информация не соответствует действительности.

Каникулы запланированы по календарному учебному графику: с 29 октября по 5 ноября для обучающихся по четвертям. Для школ, которые работают в режиме триместров, следующие осенние каникулы с 15 по 20 ноября, добавили в ведомстве.