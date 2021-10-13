Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 13:23

В Уфе следователи проверят информацию о незаконном изменении Генплана города

Правоохранители начали доследственную проверку
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
К силовикам обратились местные жители с обращением, что без проведения общественных слушаний планируют застроить лесопарковую зону.

К силовикам обратились местные жители с обращением, что без проведения общественных слушаний планируют застроить лесопарковую зону.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Уфы проверяют информацию о незаконном изменении Генплана города по застройке. Известно, что к силовикам обратились местные жители с обращением, что без проведения общественных слушаний планируют застроить лесопарковую зону.

Отдел по Октябрьскому району взял вопрос на свой контроль – сейчас проводится доследственная проверка по обращениям. Силовики проверяют, законно ли такое решение по застройке, изъяли и анализируют документацию, опрашивают администрацию города и заявителей.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления.