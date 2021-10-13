Завтра в Башкирии сохранится теплая и солнечная погода

Октябрь на удивление порадовал жителей республики.

Бабье лето в Башкирии в самом разгаре – греет солнце, дождей нет. Октябрь на удивление порадовал жителей республики. Завтра, 14 октября, в регионе также сохранится солнечная и теплая погода без осадков.

Как пояснили в Башгидромете, в четверг воздух прогреется до +12, +17 градусов днем, а ночью температура воздуха составит +1, +6. Местами также возможны заморозки – до -4. Они обычно грозят северным и горным районам.

По предварительным данным, это последняя теплая неделя осени – с понедельника 18 октября в регион придут похолодание и дожди.