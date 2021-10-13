Открытие третьего моста через Белую в Уфе снова перенесли

После открытия моста-вставки старый арочный мост закроется на реконструкцию.

В столице Башкирии снова сдвинулись сроки открытия третьего моста через реку Белую. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии 13 октября.

По планам мост должен был начать функционировать уже через неделю – 20 октября. По крайней мере власти заявили об этом в августе. Сегодня же Сергей Греков заговорил уже о ноябре.

- Долгожданный мост-вставка откроется в этом году в ноябре. Он облегчит движение через южные ворота города, - сказал сити-менеджер.

Отметим, что после открытия моста-вставки старый арочный мост закроется на реконструкцию. Движение по новому сооружению будет односторонним – на выезд из города.