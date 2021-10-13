В Уфе застройщик украл у дольщиков более 600 млн рублей: возбуждено уголовное дело

Дом должны были сдать в третьем квартале текущего года, но он так и остался недостроенным – степень его готовности сейчас составляет 30%.

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании-застройщика, которые обманули дольщиков более чем на 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Известно, что компания запланировала строительство 19-этажного дома, ограниченного улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской, в 2017-2018 годах. Квартиры в будущей новостройке купили 224 уфимцев. Компания заключила с ними договоры, получила оплату.

Дом должны были сдать в третьем квартале текущего года, но он так и остался недостроенным – степень его готовности сейчас составляет 30%.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ход и результаты расследования контролирует прокуратура.