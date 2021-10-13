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Происшествия13 октября 2021 11:07

В Башкирии обнаружены тела двоих мужчин, лечившихся в санатории

Рядом с умершими лежали шприцы
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В следственном комитете по данному факту сейчас проводится доследственная проверка

В следственном комитете по данному факту сейчас проводится доследственная проверка

Фото: Олег ЗОЛОТО

13 октября утром в селе Раевский в Альшеевском районе Башкирии местные жители обнаружили тела двоих мужчин 42 и 48 лет. По данным телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», они приехали из Нефтекамска в санаторий села Шафраново на лечение. Умершие принимали наркотики.

По предварительным данным, смерть наступила от передозировки – рядом с ними лежали шприцы.

В следственном комитете по данному факту сейчас проводится доследственная проверка, также назначены все необходимые экспертизы для установления точной причины смерти мужчин.